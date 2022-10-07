Новая функция появилась в WhatsApp

Телефон на столе. Иллюстративное фото: pixabay.com

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователь сможет покидать групповые чаты, а уведомление об этом будет приходить только администраторам, сообщается в .

"Теперь вы можете выйти из группового чата, когда вам захочется, не предупреждая всех, потому что только администратор группы получит уведомление о вашем выходе из чата", — говорится в сообщении.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о пробелах в защите персональных данных пользователей WhatsApp.

Он предположил, что хакеры могли иметь полный доступ к телефонам пользователей приложения. Дуров напомнил, что такая же проблема с безопасностью мессенджера наблюдается с 2018 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1991632-novaya-funktsiya-poyavilas-v-whatsapp/