Новая функция появилась в WhatsApp
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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователь сможет покидать групповые чаты, а уведомление об этом будет приходить только администраторам, сообщается в официальном Twitter-аккаунте мессенджера.
"Теперь вы можете выйти из группового чата, когда вам захочется, не предупреждая всех, потому что только администратор группы получит уведомление о вашем выходе из чата", — говорится в сообщении.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил о пробелах в защите персональных данных пользователей WhatsApp.
Он предположил, что хакеры могли иметь полный доступ к телефонам пользователей приложения. Дуров напомнил, что такая же проблема с безопасностью мессенджера наблюдается с 2018 года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1991632-novaya-funktsiya-poyavilas-v-whatsapp/