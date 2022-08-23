Tesla повысит цену на премиум ПО с сентября

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Илон Маск заявил, что в сентябре Tesla повысит цену на программное обеспечение премиум-класса Full Self-Driving (FSD) на 25%. С 5 сентября цена на ПО вырастет с 12 тысяч долларов до 15 тысяч долларов, передает CNBC.

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Все новые автомобили Tesla поставляются со стандартным пакетом ПО Autopilot, предназначенным для помощи водителю. ПО обрабатывает данные с камер и других датчиков, помогает автоматически удерживать автомобиль Tesla в центре полосы движения и двигаться со скоростью окружающего движения. Самый дорогой пакет ПО, FSD, включает в себя функции, которые компания называет "управлением дорожным движением и стоп-сигналами" и "навигацией на автопилоте".

Более продвинутые функции предназначены для того, чтобы автомобили Tesla могли автоматически обнаруживать дорожные знаки и замедлять движение, а также перемещаться от въезда на шоссе к съезду с включенными сигналами поворота и менять полосу движения. Функция Smart Summon позволяет водителям использовать смартфон и мобильное приложение Tesla в качестве пульта дистанционного управления, чтобы вызвать свою машину с парковки.

В воскресенье Илон Маск объявил, что цена на приобретение FSD вырастет на 25%: с 12 тысяч долларов до 15 тысяч долларов. При этом миллиардер не уточнил, подорожает ли подписка на ПО. В настоящее время FSD можно также пользоваться, не приобретая ПО в полное пользование, а оплачивая ежемесячную подписку в размере 199 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1984212-tesla-povysit-tsenu-na-premium-po-s-sentyabrya/