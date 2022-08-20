Новая версия Android стала доступна первым пользователям

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После нескольких месяцев публичного тестирования стала доступна последняя версия операционной системы Android от Google — Android 13. Специалисты отмечают, что в новой версии ОС не так много кардинальных изменений, но немало незаметных новшеств, которые улучшают работу системы, передает The Washington Post.

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Традиционно новая версия ОС сначала становится доступна обладателям флагманских устройств Google. Через время ее уже могут установить те клиенты, которые пользуются телефонами от Samsung, OnePlus и других компаний. Но в этом году традиция будет нарушена. Самир Самат, вице-президент Android по управлению продуктами, заявил, что новая версия программного обеспечения появится на сторонних устройствах "немного позже".

Как отмечают пользователи, которые уже протестировали Android 13, в новой версии улучшена работа по сохранению конфиденциальных данных пользователей.

Так, если какое-то приложение получает доступ к галерее с фотографиями, то пользователь может выбрать лишь несколько фотографий, которыми будет пользоваться приложении. Ранее приложения получали доступ ко всей галерее. Информация в буфере обмена (например, текстовые сообщения, которые вы копируете) теперь стирается каждый час. Кроме того, пользователям также будет доступна более удобная функция отслеживания работающих приложений. По словам клиентов, новая версия ОС не содержит кардинальных изменений, но при этом улучшает жизнь пользователей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1983932-novaya-versiya-android-stala-dostupna-pervym-polzovatelyam/