Apple может вернуть одну из старых функций в iOS

Иллюстративное фото: Pexels

Данные об уровне зарядки аккумулятора могут вновь появиться на главном экране iPhone. В обновлении Apple iOS 16 beta 5 эта информация добавлена в строку состояния. В 2017 году она была удалена оттуда, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В пятой бета-версии iOS 16 есть функция, которой не хватало многим пользователям iPhone: процент заряда батареи в строке состояния в верхней части экрана. Новый формат экрана, который впервые был установлен в iPhoneX в 2017 году, исключил это информацию из строки состояния. Увидеть данные об уровне заряда можно было только во всплывающей строке уведомлений. Для этого пользователю нужно были "смахнуть" экран вниз.

В последней бета-версии iOS 16 пользователи могут увидеть процент заряда прямо на главном экране. Представители Apple пока не сообщают, будет ли эта функция включена в финальную версию iOS 16. В настоящее время обновление доступно только в виде бета-версии для разработчиков и общедоступной бета-версии. Новое программное обеспечение для iPhone будет запущено этой осенью. Вероятнее всего, в сентябре, когда Apple, как ожидается, представит iPhone 14.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1982358-apple-mozhet-vernut-odnu-iz-staryh-funktsiy-v-ios/