Казахстанские колонии могут перенести в метавселенную

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Казахстанский Комитет уголовно-исполнительной системы анонсировал проект, в котором перенесет все колонии страны в метавселенную, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в ведомстве, главной целью игрока в этой метавселенной будет исправление поступивших осужденных. Проект анонсировали ко дню рождения Нельсона Манделы, который ежегодно отмечается сегодня, 18 июля.

Игровая система, по данным КУИС, будет построена на блокчейн-технологиях. Используя и комбинируя существующие инструменты исправления и адаптации осужденных, игрок будет получать токены в виде исправленных осужденных.

Уровень каждого токена будет зависеть от того, насколько игрок правильно подобрал предложенные ему инструменты.

"Как и в распространенных играх на блокчейн-технологиях, игроку предлагают приобрести стартовый токен в виде преступника. В процессе игры этот токен преобразовывается в законопослушного гражданина.

Уровень токена будет зависеть от того, насколько игрок правильно подобрал предложенные ему инструменты, например изучение личности осужденного или оценка рисков и потребностей. Далее игрок сможет обменять преобразованный токен на реальные деньги или же потратить их на внутриигровые процессы.

Сама игра будет запущена в общем доступе после окончания бета-тестирования, – пояснили в комитете.

Инструменты для игры разработаны совместно с Управлением по наркотикам и преступности ООН и применяются на практике в колониях страны.

Так, еще в феврале 2019 года в Нур-Султане стартовал проект ООН по предотвращению насильственного экстремизма в Центральной Азии. В пилотном режиме в нем участвуют 7 учреждений в Карагандинской и Павлодарской областях.

В рамках программы были улучшены условия содержания осужденных, разработаны новые подходы в реабилитации, а также в подготовке специалистов, задействованных в данном направлении.

Новые инструменты позволяют тщательно изучить личность каждого осужденного, выявить факторы, которые привели его к совершению преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1979046-kazahstanskie-kolonii-mogut-perenesti-v-metavselennuyu/