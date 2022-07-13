Apple выпустила публичную бета-версию iOS 16

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Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 16. Новое программное обеспечение позволяет пользователям настраивать экран блокировки iPhone, отменять отправку и редактировать сообщения в iMessages, а также планировать отправку электронных писем. Осенью компания выпустит официальную версию iOS 16, передает CNBC.

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Все обладатели iPhone 8 и моделей, выпущенных после него, могут уже сейчас опробовать бета-версию нового ПО, которое станет официально доступно осенью 2023 года. Как и во всех предварительных версиях программного обеспечения, в iOS 16 могут быть ошибки, поэтому пользователям следует с осторожностью устанавливать его на устройство, которое они используют каждый день. Как правило, тестировать первые версии новых ПО берутся энтузиасты, которые готовы помочь Apple устранить ошибки в работе системы.

"Общедоступная бета-версия ПО еще не была выпущена Apple в коммерческих целях, поэтому она может содержать ошибки и работать не так хорошо, как ПО, выпущенное в коммерческих целях. Обязательно сделайте резервную копию вашего устройства (iPhone, iPad или Mac) с помощью Time Machine перед установкой бета-версии программного обеспечения", — предупреждают в Apple.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1978018-apple-vypustila-publichnuyu-beta-versiyu-ios-16/