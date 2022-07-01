Удалить Tik-Tok из магазинов Apple и Google предложили американские чиновники

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Федеральная комиссия по связи США (FCC) обратилась к Google и Apple с просьбой удалить приложение TikTok из PlayMarket и AppStore. Комиссар FCC Брендан Карр выразил опасения по поводу безопасности личных данных миллионов американцев, которые пользуются TikTok, передает The Washington Post.

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Комиссар FCC Брендан Карр поделился с прессой своим письмом, которое он направил Тиму Куку и Сундару Пичаи, исполнительным директорам Apple и Alphabet. Карр выразил опасения по поводу того, что личные данные американских пользователей могут быть доступны в Пекине, поскольку TikTok принадлежит китайской компании.

Важно отметить, что комиссар не может в одиночку заставить технологических гигантов удалить приложение из своих магазинов, поскольку у FCC нет таких полномочий. Однако само это заявление демонстрирует стремление правительства США контролировать Apple и Google, а также является новой вехой в противостоянии TikTok и американского правительства.

Комиссар сослался на недавно опубликованный отчет BuzzFeed News, в котором говорилось, что пекинские сотрудники материнской компании TikTok, ByteDance, неоднократно получали доступ к частной информации о пользователях в США, несмотря на заверения компании в обратном. Он подчеркнул, что TikTok — это далеко не просто забавное видеоприложение для молодежи, а изощренный инструмент для массовой слежки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1976367-udalit-tik-tok-iz-magazinov-apple-i-google-predlozhili-amerikanskie-chinovniki/