Иллюстративное фото: Jeenah Moon/Bloomberg News

Microsoft планирует отказаться от инструмента анализа лиц в пользу "ответственного использования искусственного интеллекта". Технологический гигант больше не будет предлагать автоматизированные инструменты, которые определяют пол, возраст и эмоциональное состояние человека, а также ограничит использование функции распознавания лиц, передает The New York Times.

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В течение нескольких лет ученые и активисты выступали против инструментов, которые могут автоматически определить пол, возраст и эмоциональное состояние пользователя. По их мнению, такие инструменты могли быть "предвзяты" и опасны. Microsoft прислушалась к этим опасениям и объявила о том, что планирует исключить эти функции из своих сервисов, связанных с искусственным интеллектом.

Компания стремится ужесточить контроль над разработками, связанными с использованием возможностей искусственного интеллекта. После двухлетнего анализа Microsoft разработала 27-страничный «Стандарт ответственного использования искусственного интеллекта». В документе излагаются требования к системам, которые должны исключить вероятность вредного воздействия ИИ на человечество.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1975195-microsoft-planiruet-otkazatsya-ot-instrumenta-analiza-lits/