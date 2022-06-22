Дуров назвал необходимую долю платных подписчиков в Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в личном блоге, что если платную подписку оформят всего три процента пользователей, это окупит расходы мессенджера.

19 июня в мессенджере запустили платную подписку Premium. Пользователи с платной подпиской имеют право отключать рекламу, загружать файлы до четырех ГБ, создавать до 20 папок и в каждой уместить до 200 чатов и многое другое.

На этот раз Дуров сообщил, что если подписку Premium оформят всего три процента пользователей, Telegram сможет покрыть свои расходы.

"Прелесть Telegram Premium в том, что если всего 2,5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы, поддерживаемый исключительно пользователями. Это станет предвестником новой, ориентированной на пользователя эры в истории социальных медиа-сервисов", - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1975190-durov-nazval-neobhodimuyu-dolyu-platnyh-podpischikov-v-telegram/