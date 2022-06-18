Apple обвинили в замедлении работы старых моделей iPhone

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Apple может столкнуться со шквалом новых исковых заявлений от пользователей iPhone. Технологического гиганта обвиняют в том, что компания втайне от владельцев смартфонов снижала производительность старых моделей iPhone, чтобы стимулировать спрос на новые модели, передает BBC.

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Защитник прав потребителей Джастин Гутманн требует, чтобы компания выплатила 768 млн фунтов стерлингов всем пользователям iPhone из Великобритании, которые столкнулись с одной и той же проблемой. Таковых, по данным защитника, насчитывается 25 миллионов человек. По словам Гутманна, в 2017 году Apple выпустила новую версию iOS, которая содержала функцию контроля над производительностью. Потребители считают, что новое ПО замедлило работу смартфонов на 58%. При этом никаких предупреждений от компании о том, что новое ПО может не подходить конкретным моделям iPhone, не последовало.

"Вместо того чтобы поступить честно и предложить своим клиентам бесплатную замену смартфона на новую модель или компенсацию, Apple ввела клиентов в заблуждение и ничего не сказала об обновлении", — заявил Гутманн.

В заявлении Apple говорится, что компания никогда не делала и не собирается делать что-либо, что может сократить срок службы продукта Apple и ухудшить качество обслуживания клиентов. По словам представителя компании, Apple также никогда не прибегала к таким шагам, чтобы стимулировать спрос на новые модели iPhone.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1974573-apple-obvinili-v-zamedlenii-raboty-staryh-modeley-iphone/