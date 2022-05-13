Пользователи из России не смогли обновить Google Chrome на Android

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Пользователи из России со смартфонами на базе операционной системы Android теперь не смогут обновить приложение Google Chrome, передает "Коммерсантъ".

Кроме того, пользователи смартфонов на Android с 9 мая не могут обновить Android System WebView через Google Play. Последний является системным компонентом, который отвечает за отображение веб-страниц в других приложениях.

Эксперты допускают, что это также может быть технической ошибкой.

На некоторых устройствах при попытке загрузки отображается сообщение "Не удается скачать приложение". При этом российские пользователи с гаджетами компании Apple с такой проблемой пока не столкнулись.

Ранее на фоне санкций США в России были запрещены загрузки платных приложений из Google Play.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1969182-polzovateli-iz-rossii-ne-smogli-obnovit-google-chrome-na-android/