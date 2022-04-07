Apple представит новинки ПО на конференции для разработчиков в июне

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple объявила о датах проведения традиционной конференции разработчиков WWC (Worldwide Developers Conference). Обычно эта конференция длится несколько дней, на ней представляют новое программное обеспечение для iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV и Mac. В этом году WWC пройдет в виртуальном формате с 6 по 10 июня, передает CNBC.

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Традиционно программное обеспечение, выпущенное в рамках WWC, в течение лета тестируется в бета-режиме, а осенью выходит в виде полноценного обновления вместе с новыми моделями iPhone. Новое программное обеспечение, скорее всего, будет называться iOS 16. Большая часть конференции состоит из сессий, во время которых разработчики получают коучинг и советы от сотрудников Apple о том, как создавать лучшие приложения и использовать программное обеспечение компании. Разработчики и студенты-программисты также могут подать заявку на то, чтобы посетить конференцию вживую. Она проходит в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния. Правда такая привилегия будет доступна немногим, потому, что с 2020 года, когда началась пандемия COVID-19, Apple стала позиционировать это мероприятие, как виртуальное.

В этом году на конференции впервые расскажут о новых функциях программного обеспечения, которые Apple планирует внедрить в течение 2022 года. В марте 2022 года руководство компании также рассказало о планах по запуску нового высокопроизводительного настольного компьютера Mac Pro. Ожидается, что подробности о запуске этого устройства также расскажут во время WWC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1963725-apple-predstavit-novinki-po-na-konferentsii-dlya-razrabotchikov-v-iyune/