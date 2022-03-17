Разблокировать iPhone теперь можно, не снимая медицинской маски

Иллюстративное фото: pixabay.com

Apple выпустили долгожданное обновление iOS, с которыми пользователи могут разблокировать iPhone и iPad, не снимая медицинской маски, The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Обновления iOS 15.4 и iPadOS 15.4 содержат несколько новых важных функций, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности устройств. Операционная система iOS 15.4 доступна на всех устройствах Apple, вплоть до iPhone 6S, выпущенного осенью 2015 года. Последнее обновление iPadOS доступно на всех планшетах Apple, выпущенных с 2014 года. Обновления содержат долгожданную функцию разблокировки FaceID в медицинской маске. Другая новая функция Universal Control позволяет взаимодействовать с iPad через Macbook, если планшет и ноутбук находятся в одном помещении. Кроме того, в распоряжении пользователей появился новый набор эмодзи.

Многие говорят, что Apple опоздала с внедрением функции распознавания лиц через медицинскую маску, поскольку многие страны мира уже снимают карантинные ограничения. В частности, в США требование носить маски отменено уже во многих штатах. Эксперты отмечают, что мир все еще находится в состоянии пандемии, поэтому обновление может быть полезно осторожным пользователям, которые все еще будут носить маски. Даже если вы установили FaceID несколько лет назад, вам будет предложено перерегистрироваться. Поскольку теперь функция будет сосредоточена на запечатлении уникальности верхней части вашего лица.

Пользователи посчитали новую функцию не очень безопасной, но в компании утверждают, что разблокировать телефон все равно сможет только его владелец. Даже если кто-то возьмет ваш телефон и наведет фронтальную камеру на ваше фото в маске, устройство не будет разблокировано. Обновление также коснулось голосового помощника Siri, у которого появился гендерно-нейтральный голос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1961023-razblokirovat-iphone-teper-mozhno-ne-snimaya-meditsinskoy-maski/