Суд решил, что Google может не продавать Chrome, но обязана делиться данными с конкурентами

Суд в США постановил, что компания Google может не продавать свой браузер Chrome или операционную систему Android, однако обязана делиться поисковыми данными с конкурентами.

Доминирующее положение принадлежащей холдингу Alphabet корпорации на рынке было предметом пятилетней судебной тяжбы с правительством США.

В августе 2024 года ведущий это дело судья Амит Мехта признал, что Google установила монополию на рынке онлайн-поиска. Министерство юстиции США требовало продажи браузера Chrome в судебном порядке.

Руководство Google заявило, что принудительная продажа разработанного ей браузера нанесет ущерб не только бизнесу, но и рядовым пользователям.

В своем финальном решении Мехта заявил, что продажа Chrome "будет чрезвычайно сложной и рискованной". В Google приветствовали это решение.

"Сегодняшнее решение признает, насколько сильно изменилась отрасль благодаря появлению искусственного интеллекта, который предоставляет людям гораздо больше возможностей для поиска информации, - заявила вице-президент Google Ли-Энн Малхолланд. - Это подчеркивает то, о чем мы говорили с момента подачи этого иска в 2020 году: конкуренция высока, и люди могут легко выбирать нужные им услуги".

Как напоминает AFP, громкое антимонопольное дело в основном касалось крупных соглашений Google с Apple, Samsung и другими производителями смартфонов, которые устанавливают Google в качестве поисковой системы по умолчанию в браузерах на своих устройствах.

Так, в соответствии с соглашением Google ежегодно платила Apple десятки миллиардов долларов за привилегированное размещение своего поисковика на айфонах, пишет агентство. По популярности у пользователей он занимает первое место в мире.

В своем прошлогоднем решении судья пришел к выводу, что подобное положение позволило компании превратиться в интернет-гиганта, защищенного от угроз со стороны конкурентов.

Однако во вторник Амит Мехта неожиданно заявил, что полный запрет на соглашения с партнерами по рынку может иметь слишком серьезные последствия.

"Прекращение финансирования со стороны Google почти наверняка нанесет существенный - а в некоторых случаях и разрушительный - ущерб партнерам, рынкам и потребителям", - говорится в решении.

Согласно 230-страничному постановлению суда, Google должна предоставить конкурентам данные, которые они могут использовать для улучшения своих услуг.

Дело против Google является частью более широкой кампании американских властей против крупных технологических компаний, пишет AFP. В настоящее время рассматривается пять подобных дел.

Изначально дело против Google, связанное с ее поисковой системой, было возбуждено еще во время первого срока Дональда Трампа в 2020 году.

При этом администрация Джо Байдена продолжила эту практику, инициировав антимонопольные расследования в отношении Apple и Amazon, а также второе дело против Google.

После вынесения решения суда акции Alphabet взлетели на 7,5%, Apple - более чем на 3%.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.