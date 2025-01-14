Американцы массово регистрируются в новой китайской соцсети из-за возможной блокировки TikTok в США

После новостей о возможной блокировке TikTok в США американские пользователи начали массово регистрироваться в другой китайской социальной сети Xiaohongshu, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Такое поведение связано с решением Верховного суда США, который, вероятно, оставит в силе закон, запрещающий работу TikTok на территории страны. Многие американцы рассматривают переход на Xiaohongshu как символический протест против запрета, даже несмотря на языковые барьеры, поскольку платформа ориентирована на китайскую аудиторию.

Однако эксперты отмечают, что Xiaohongshu вряд ли сможет полноценно заменить TikTok в США. У TikTok в стране насчитывается около 170 млн пользователей, а сама платформа играет важную роль для блогеров, использующих ее для продвижения и продажи своих товаров.