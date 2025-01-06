Киберхакера осудили в Британии после кражи музыки Coldplay и других музыкантов

Киберхакер признал себя виновным в краже неизданной музыки у группы Coldplay, канадского певца Шона Мендеса и американской певицы Биби Рекса, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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По данным полиции Лондона, Скайлар Дэлзил заработала более 52 тысяч долларов, продавая треки через интернет. Прокурор Ричард Партридж заявил, что она эгоистично использовала музыку артистов, чтобы заработать деньги, продавая ее в даркнете.

22-летняя жительница Винчестер-Гарденс в Лутоне признала себя виновной в 11 нарушениях авторских прав в Королевском суде Лутона и была приговорена к 21 месяцу тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на 24 месяца.

Дэлзил украла музыку, незаконно получив доступ к аккаунтам облачных хранилищ, связанных с исполнителями. О кражах стало известно в июне 2021 года, когда компания Sony Music Entertainment обнаружила взлом облачного аккаунта, принадлежащего Upsahl, и сообщила об этом в Международную федерацию фонографической индустрии (IFPI).