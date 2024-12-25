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British Airways ведет переговоры со Starlink о подключении самолетов к спутниковому интернету

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Девушка с телефоном в самолете
Пассажир самолета. Иллюстративное фото: Images By Tang Ming Tung/Getty Images

British Airways ведет переговоры со Starlink Илона Маска об оснащении своих самолетов Wi-Fi, что подчеркивает растущее влияние спутникового интернета на мировую авиацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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IAG, владелец British Airways, Iberia и Aer Lingus, рассматривает возможность заключения контрактов с несколькими поставщиками, включая Project Kuiper от Amazon. По словам руководителя отдела инноваций Аннализы Джиганте, окончательное решение пока не принято.

«Мы работаем как со Starlink, так и с Kuiper от Amazon. Есть несколько интересных разработок, но это вопрос следующего года», — отметила Джиганте.

Переговоры свидетельствуют о возможных изменениях на рынке авиационных услуг. Авиакомпании стремятся заменить дорогой и ограниченный Wi-Fi на борту более доступными спутниковыми решениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2204667-british-airways-vedet-peregovory-so-starlink-o-podklyuchenii-samoletov-k-sputnikovomu-internetu/

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