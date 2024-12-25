British Airways ведет переговоры со Starlink о подключении самолетов к спутниковому интернету

British Airways ведет переговоры со Starlink Илона Маска об оснащении своих самолетов Wi-Fi, что подчеркивает растущее влияние спутникового интернета на мировую авиацию, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

IAG, владелец British Airways, Iberia и Aer Lingus, рассматривает возможность заключения контрактов с несколькими поставщиками, включая Project Kuiper от Amazon. По словам руководителя отдела инноваций Аннализы Джиганте, окончательное решение пока не принято.

«Мы работаем как со Starlink, так и с Kuiper от Amazon. Есть несколько интересных разработок, но это вопрос следующего года», — отметила Джиганте.

Переговоры свидетельствуют о возможных изменениях на рынке авиационных услуг. Авиакомпании стремятся заменить дорогой и ограниченный Wi-Fi на борту более доступными спутниковыми решениями.