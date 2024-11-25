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Проект по борьбе со злоупотреблениями в Сети запустило правительство Китая

Опубликовано:

Ноутбук
Ноутбук. Иллюстративное фото: pexels.com

Правительство Китая запустило специальную программу по пресечению несправедливых практик в интернете с целью защиты интересов пользователей и компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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С 24 ноября 2024 года по 24 февраля 2025 года регулирующие органы Китая будут бороться с созданием так называемых "информационных коконов", а также с манипулированием мнением пользователей и с ущемлением прав граждан на ведение бизнеса через интернет.

Под "информационным коконом" подразумевается ситуация, когда платформа предоставляет пользователю результаты поиска, основываясь исключительно на его интересах, вкусах и предпочтениях, что ограничивает доступ к разнообразной информации.

В заявлении регулирующих органов говорится, что интернет-платформы должны провести углубленную самопроверку и исправление ошибок, чтобы повысить безопасность своих алгоритмов и соответствовать установленным требованиям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2191785-proekt-po-borbe-so-zloupotrebleniyami-v-seti-zapustilo-pravitelstvo-kitaya/

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