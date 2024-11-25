Проект по борьбе со злоупотреблениями в Сети запустило правительство Китая

Правительство Китая запустило специальную программу по пресечению несправедливых практик в интернете с целью защиты интересов пользователей и компаний, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

С 24 ноября 2024 года по 24 февраля 2025 года регулирующие органы Китая будут бороться с созданием так называемых "информационных коконов", а также с манипулированием мнением пользователей и с ущемлением прав граждан на ведение бизнеса через интернет.

Под "информационным коконом" подразумевается ситуация, когда платформа предоставляет пользователю результаты поиска, основываясь исключительно на его интересах, вкусах и предпочтениях, что ограничивает доступ к разнообразной информации.

В заявлении регулирующих органов говорится, что интернет-платформы должны провести углубленную самопроверку и исправление ошибок, чтобы повысить безопасность своих алгоритмов и соответствовать установленным требованиям.