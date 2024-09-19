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Соцсеть X стала доступна в Бразилии, несмотря на официальную блокировку

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Смартфон с логотипом соцсети X
Логотип соцсети X. Иллюстративное фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Социальная сеть X (бывший Twitter) вновь стала доступна в Бразилии, несмотря на официальный запрет, благодаря обновлению программного обеспечения, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Ассоциация бразильских интернет-провайдеров (ABRINT) заявила, что X сумела обойти запрет на свою деятельность в стране, используя автоматическое обновление программного обеспечения.

В августе Верховный суд Бразилии постановил заблокировать работу платформы на территории страны. Однако 18 сентября доступ к соцсети неожиданно восстановился, и пользователи в Бразилии, обнаружив, что X снова работает на их устройствах, предположили, что судебный запрет был отменен.

ABRINT пояснила, что в обновлении программного обеспечения X используется структура, позволяющая применять IP-адреса, связанные с Cloudflare, компанией из Сан-Франциско, которая предоставляет интернет-инфраструктуру миллионам веб-сайтов.

В заявлении ассоциации отмечается, что данные структурные изменения в X значительно усложняют блокировку приложения на территории Бразилии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2163429-socset-x-stala-dostupna-v-brazilii-nesmotrya-na-oficialnuyu-blokirovku/

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