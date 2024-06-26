Легендарную "аську" – мессенджер ICQ – официально закрыли после 28 лет работы

Сегодня, 26 июня, на сайте мессенджера появилось сообщение о завершении работы. Таким образом, старейший мессенджер Рунета прекратил свое существование, передает NUR.KZ.

Ранее, 24 мая, VK Tech (подразделение VK - компании, владеющей ICQ) выпустили релиз с сообщением, что сервис ICQ приостановит работу с 26 июня.

Такое решение объяснили стремлением развивать смежные проекты - "VK Мессенджер" и VK WorkSpace, в связи с чем сотрудников, занятых поддержанием работы "аськи", перевели в другие отделы компании.

Сегодня на официальном сайте ICQ появилась информация, подтверждающая закрытие сервиса.

ICQ закрыли. Фото: icq.com

Как сообщает РБК, аудитория ICQ к концу своего существования составляла порядка 557,2 тыс. человек. Из App Store и Google Play приложение пропало почти месяц назад.

История IСQ началась в 1996 году, сервис создали израильские студенты. Спустя два года платформу приобрела американская корпорация AOL за $287 млн, позднее ее основатели получили еще $120 млн в качестве бонусов.

В 2010 году мессенджер выкупил фонд DST, основанный Григорием Фингером и Юрием Мильнером. Цена сделки составила $187,5 млн. После реорганизации фонда ICQ вошел в состав Mail.ru (позже переименована в VK).

В 2020 году Mail.ru решила перезапустить мессенджер и запустила новую программу ICQ New. Она содержала функции видео- и аудиозвонков, благодаря чему до 30 человек одновременно могли общаться в групповом чате. Также пользователи приложения получили возможность создавать ботов.