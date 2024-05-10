Microsoft собирается запустить собственный магазин мобильных игр

Microsoft собирается запустить собственный интернет-магазин мобильных игр Xbox уже этим летом, предоставляя альтернативу магазинам приложений от Apple и Google, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Этот магазин будет запущен с возможностью продажи собственных игр Microsoft, а также предложит скидки на внутриигровые предметы, связанные с такими популярными играми, как Candy Crush Saga. Об этом заявила президент Xbox Сара Бонд. Позднее Microsoft планирует открыть доступ к магазину и для других издателей игр.

По словам Сары Бонд, Microsoft видит возможность создания магазина, который будет удобен для владельцев любых устройств, с целью облегчить доступ к играм на консолях, компьютерах и мобильных устройствах. Она также отметила, что кроссплатформенная игра Minecraft может быть одним из первых дополнений к интернет-магазину.

В настоящее время Apple и Google доминируют на рынке магазинов приложений, взимая около 30% комиссии с продаж от разработчиков игр. В конце 2023 года один из руководителей Xbox Фил Спенсер, объявил, что компания ведет переговоры с партнерами о запуске собственного магазина приложений.