Top.Mail.Ru
Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Microsoft собирается запустить собственный магазин мобильных игр

Опубликовано:

Офис Microsoft
Офис Microsoft. Фото: Unsplash/Matthew Manuel

Microsoft собирается запустить собственный интернет-магазин мобильных игр Xbox уже этим летом, предоставляя альтернативу магазинам приложений от Apple и Google, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Этот магазин будет запущен с возможностью продажи собственных игр Microsoft, а также предложит скидки на внутриигровые предметы, связанные с такими популярными играми, как Candy Crush Saga. Об этом заявила президент Xbox Сара Бонд. Позднее Microsoft планирует открыть доступ к магазину и для других издателей игр.

По словам Сары Бонд, Microsoft видит возможность создания магазина, который будет удобен для владельцев любых устройств, с целью облегчить доступ к играм на консолях, компьютерах и мобильных устройствах. Она также отметила, что кроссплатформенная игра Minecraft может быть одним из первых дополнений к интернет-магазину.

В настоящее время Apple и Google доминируют на рынке магазинов приложений, взимая около 30% комиссии с продаж от разработчиков игр. В конце 2023 года один из руководителей Xbox Фил Спенсер, объявил, что компания ведет переговоры с партнерами о запуске собственного магазина приложений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2098148-microsoft-sobiraetsya-zapustit-sobstvennyy-magazin-mobilnyh-igr/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.