Соцсеть X будет выдавать бесплатные "синие галочки" избранным пользователям

Соцсеть X предоставила "синие галочки" пользователям, несмотря на то, что ранее компания собиралась выдавать их только обладателям премиум-подписки, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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На этой неделе некоторые пользователи соцсети X внезапно получили "синюю галочку" для своего профиля. Это сопровождалось сообщением от компании, что "синяя галочка" была выдана пользователю как влиятельному члену сообщества X. Как сообщает Post, некоторые пользователи, которые принципиально не приобретали премиум-подписку, разозлились на данную инициативу компании.

Бесплатная выдача "синих галочек" произошла благодаря изменениям в политике компании, о которых Маск объявил в прошлом месяце, но их введение было отложено. Однако уже в апреле некоторые пользователи были уведомлены, что их профили подлежат бесплатной выдаче "синей галочки".

Теперь по правилам X, все аккаунты, имеющие более 2500 подтвержденных подписчиков, будут бесплатно получать функции премиум-подписки, включая "синюю галочку".

Тем временем учетные записи, на которые подписано более 5000 человек, получат доступ ко всем функциям подписки Premium Plus, которые, среди прочего, включают использование X без рекламы.