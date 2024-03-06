Google заявила, что будет бороться с контентом, сгенерированным ИИ

Руководство Google заявило, что компания начнет бороться с контентом, созданным искусственным интеллектом, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Изменения, прежде всего, коснутся контента, который специально создан для того, чтобы обмануть поисковый сервис Google и занять первые строчки в поисковой выдаче.

Об этом компания сообщила в своем блоге на этой неделе. По данным Google, это изменение включает в себя алгоритмические усовершенствования основных систем ранжирования и является более сложным, чем обычные обновления.

Изменения коснутся трех типов контента, наиболее заметным из которых является автоматизированный контент. Сюда входит контент, созданный генеративным искусственным интеллектом.

"Это обновление включает в себя доработку некоторых наших основных систем ранжирования. Нам необходимо понять, являются ли веб-страницы бесполезными, созданы ли они специально для поисковых систем, а не для конкретных пользователей", — говорит Элизабет Такер, директор по управлению продуктами Google.

Хотя в самом блоге не упоминается конкретная система генеративного ИИ, представитель Google сообщил, что обновления напрямую касаются низкокачественного контента, созданного ИИ, который предназначен для привлечения кликов.

Эти меры были приняты после того, как в конце 2023 года SEO-консультанты стали публично делиться опытом, как им удалось "украсть" 3,4 млн общего трафика у конкурентов с помощью ИИ.