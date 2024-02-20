Жители США подали иск против Tinder в День святого Валентина

14 февраля, в День святого Валентина, шесть жителей США подали иск против компании-разработчика Tinder за манипуляцию пользователями, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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В коллективном иске пользователи приложения для знакомств обвинили Match Group (создатель Tinder, Hinge и The League) в "хищнической" бизнес-модели и намеренном "использовании психологических манипулятивных функций", направленных на продажу платной подписки.

В иске утверждается, что приложения Match нарушают законы о защите прав потребителей.

"Match намеренно разрабатывает платформы с игровыми функциями, которые завлекают пользователей и побуждают их платить за приложение. Корпоративная прибыль ставится выше маркетинговых обещаний и взаимоотношений с клиентами", — говорится в иске, поданном в Федеральный суд США в Калифорнии.

Истцы заявили, что приложения, которыми пользуются миллионы людей по всему миру, используют "мощные технологии и скрытые алгоритмы", чтобы удерживать пользователей на крючке. В частности, пользователей побуждают приобрести премиум-подписку, которая должна помочь найти более подходящего партнера.

Компания Match назвала иск "смехотворным" и заявила, что цели компании сосредоточены не на рекламе или показателях вовлеченности. В компании также отметили, что пользователям постоянно напоминают о важности отключения приложений и необходимости ходить на настоящие свидания.