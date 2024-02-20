Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жители США подали иск против Tinder в День святого Валентина

Опубликовано:

Девушка с отрытым приложением Tinder на телефоне
Tinder. Иллюстративное фото: pexels.com

14 февраля, в День святого Валентина, шесть жителей США подали иск против компании-разработчика Tinder за манипуляцию пользователями, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В коллективном иске пользователи приложения для знакомств обвинили Match Group (создатель Tinder, Hinge и The League) в "хищнической" бизнес-модели и намеренном "использовании психологических манипулятивных функций", направленных на продажу платной подписки.

В иске утверждается, что приложения Match нарушают законы о защите прав потребителей.

"Match намеренно разрабатывает платформы с игровыми функциями, которые завлекают пользователей и побуждают их платить за приложение. Корпоративная прибыль ставится выше маркетинговых обещаний и взаимоотношений с клиентами", — говорится в иске, поданном в Федеральный суд США в Калифорнии.

Истцы заявили, что приложения, которыми пользуются миллионы людей по всему миру, используют "мощные технологии и скрытые алгоритмы", чтобы удерживать пользователей на крючке. В частности, пользователей побуждают приобрести премиум-подписку, которая должна помочь найти более подходящего партнера.

Компания Match назвала иск "смехотворным" и заявила, что цели компании сосредоточены не на рекламе или показателях вовлеченности. В компании также отметили, что пользователям постоянно напоминают о важности отключения приложений и необходимости ходить на настоящие свидания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2061884-zhiteli-ssha-podali-isk-protiv-tinder-v-den-svyatogo-valentina/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.