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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

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Человек нажимает пальцем руки на иконку приложения Telegram
Telegram. Иллюстративное фото: Carl Court/Getty Images

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Массово жалобы на работу стали поступать сегодня около часа назад, передает NUR.KZ.

Согласно данным с сайта Downdetector, сегодня в районе 17:00 пользователи Сети начали жаловаться на работу мессенджера. В пиковой точке количество сообщений об ошибке достигало 762.

График сбоев в Telegram
График сбоев в Telegram. Скриншот : downdetector.com

При этом сайт DownRadar зарегистрировал более 9 тыс. ошибок.

График сбоев в Telegram
График сбоев в Telegram. Скриншот : downradar.ru

Большинство пользователей сообщает о проблемах именно с работой мобильного приложения Telegram, также многие жалуются на невозможность подключиться к серверу. Процент жалоб на работу web-версии Telegram – самый низкий.

По Казахстану больше всего сообщений о проблемах в Telegram было из Алматинской области. В России же чаще всего жаловались пользователи из Москвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2061589-polzovateli-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-telegram/

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