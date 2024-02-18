Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Массово жалобы на работу стали поступать сегодня около часа назад, передает NUR.KZ.

Согласно данным с сайта Downdetector, сегодня в районе 17:00 пользователи Сети начали жаловаться на работу мессенджера. В пиковой точке количество сообщений об ошибке достигало 762.

График сбоев в Telegram. Скриншот : downdetector.com

При этом сайт DownRadar зарегистрировал более 9 тыс. ошибок.

График сбоев в Telegram. Скриншот : downradar.ru

Большинство пользователей сообщает о проблемах именно с работой мобильного приложения Telegram, также многие жалуются на невозможность подключиться к серверу. Процент жалоб на работу web-версии Telegram – самый низкий.

По Казахстану больше всего сообщений о проблемах в Telegram было из Алматинской области. В России же чаще всего жаловались пользователи из Москвы.