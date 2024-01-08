Британская библиотека потратит миллионы на восстановление после атаки хакеров

Британская библиотека истощит около 40% своих резервов, чтобы оправиться от кибератаки, которая нанесла вред одному из важнейших учреждений страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Расположенное в Лондоне учреждение, в котором хранится около 170 млн произведений, от книг до звукозаписей, было отключено от Сети в октябре 2023 года после серьезной атаки программы-вымогателя.

Хакеры опубликовали в интернете сотни тысяч украденных файлов, включая данные о клиентах и персонале. Это произошло после того, как руководство библиотеки отказалось выплатить выкуп в размере 600 тысяч фунтов стерлингов.

Но теперь, по данным источников FT, компания будет вынуждена потратить в 10 раз больше на восстановление цифровых услуг. Ориентировочно сумма составит 6–7 млн фунтов стерлингов. При этом общая сумма нераспределенных резервов библиотеки составляет 16,4 млн фунтов стерлингов.

Онлайн-каталог Британской библиотеки по-прежнему не доступен. Цифровые каталоги, которыми могут пользоваться посетители, доступны, но работают не все функции. Инсайдер в правительстве подтвердил, что Британская библиотека, как ожидается, будет использовать свои резервы для восстановления после нападения. Библиотека отказалась комментировать данный факт.

Сообщается, что работа многих ученых со всего мира осложнилась из-за того, что они не могут получить доступ к материалам, которые ранее получали из Британской библиотеки.