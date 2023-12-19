TikTok и Meta подали в суд на штат Юта из-за ограничений на работу соцсетей

Торговая группа, представляющая интересы TikTok и других компаний, подала в суд на американский штат Юта из-за ограничений на работу соцсетей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Два соответствующих законопроекта были подписаны еще в марте губернатором-республиканцем Спенсером Коксом. Согласно закону, несовершеннолетние пользователи не могут заходить в соцсети с 22:30 до 6:30, если у них нет разрешения родителей. Кроме того, закон требует, чтобы соцсети запрашивали подтверждение возраста для всех пользователей из штата Юта, создающих новые профили.

Ограничения призваны защитить детей от таргетированной рекламы, которая может негативно повлиять на их психическое здоровье. Оба закона вступают в силу 1 марта 2024 года.

Торговая группа NetChoice подала иск в федеральный суд США и заявила, что правила штата Юта преследуют благие намерения, однако они являются неконституционными, поскольку ограничивают доступ к общедоступному контенту, ставят под угрозу безопасность данных и подрывают родительские права.

"Мы боремся за то, чтобы все жители штата Юта могли использовать цифровые инструменты без принудительного государственного контроля", — сказал Крис Марчезе, директор Судебного центра NetChoice.

В торговую ассоциацию входят многие ведущие технологические компании, в том числе TikTok, Snap (материнская компания Snapchat), а также Meta и X.