Соцсеть Threads от Meta заработала в ЕС спустя пять месяцев после мирового запуска

Приложение Threads от Meta начало работать в ЕС через пять месяцев после запуска в других странах. Сделать это ранее было невозможно, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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На территории Евросоюза действуют строгие правила в отношении деятельности технологических компаний и сохранения конфиденциальности пользователей. Закон ЕС "о цифровых услугах", предъявляющий новые требования к компаниям, вступил в силу в августе.

По данным журналистов, именно это было причиной, по которой приложение Threads не было доступно в ЕС сразу после запуска. Официально Meta не делала никаких заявлений относительно задержки запуска.

Приложение Threads, которое является аналогом X (бывшая Twitter), стало доступно для всего мира в июле. Всего за одну неделю после запуска приложение смогло привлечь более 100 млн пользователей.

Однако спустя время статистика стала ухудшаться. Во многом отток пользователей произошел из-за отсутствия поисковой строки. Кроме того, у приложения не было web-версии, а значит, им не могли пользоваться люди, которые проводят много времени за компьютером.

Представитель Meta заявил, что платформа претерпела значительные улучшения с момента запуска в других странах в июле.

"Начиная с сегодняшнего дня, жители ЕС могут создать профиль Threads", — заявили в компании.