Запрет на TikTok в штате Монтана был отменен судом

Федеральный судья штата Монтана заблокировал первый в стране запрет на использование приложения TikTok, принятый властями штата в мае этого года, передает Quartz.

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Первый в истории США закон, запрещающий использование приложения TikTok, был заблокирован федеральным судом за месяц до вступления в силу. Федеральный судья назвал эту меру неконституционной. Это решение принесло временную победу компании, которая ранее заявляла, что республиканцы в Монтане перестарались с регулированием.

Окружной судья США Дональд Моллой заявил, что запрет "выходит за пределы государственной власти и нарушает конституционные права пользователей и предприятий", отметив при этом, что штат зациклен на предполагаемом влиянии Китая.

"Несмотря на попытку штата защитить права потребителей, генпрокурор и законодатели Монтаны больше заинтересованы в мнимой угрозе со стороны Китая, чем в защите интересов американских пользователей", — заявил Моллой.

В мае Монтана стала первым штатом США, на территории которого был принят закон о запрете на использование приложения TikTok. По мнению законодателей, владелец приложения, компания ByteDance, может передавать данные американских пользователей китайским властям.