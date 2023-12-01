Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Запрет на TikTok в штате Монтана был отменен судом

Опубликовано:

TikTok в телефон
TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Федеральный судья штата Монтана заблокировал первый в стране запрет на использование приложения TikTok, принятый властями штата в мае этого года, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Первый в истории США закон, запрещающий использование приложения TikTok, был заблокирован федеральным судом за месяц до вступления в силу. Федеральный судья назвал эту меру неконституционной. Это решение принесло временную победу компании, которая ранее заявляла, что республиканцы в Монтане перестарались с регулированием.

Окружной судья США Дональд Моллой заявил, что запрет "выходит за пределы государственной власти и нарушает конституционные права пользователей и предприятий", отметив при этом, что штат зациклен на предполагаемом влиянии Китая.

"Несмотря на попытку штата защитить права потребителей, генпрокурор и законодатели Монтаны больше заинтересованы в мнимой угрозе со стороны Китая, чем в защите интересов американских пользователей", — заявил Моллой.

В мае Монтана стала первым штатом США, на территории которого был принят закон о запрете на использование приложения TikTok. По мнению законодателей, владелец приложения, компания ByteDance, может передавать данные американских пользователей китайским властям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2048624-zapret-na-tiktok-v-shtate-montana-byl-otmenen-sudom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.