Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жителям Непала запретили пользоваться TikTok

Опубликовано:

Человек держит телефон с логотипом TikTok
TikTok. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Непала заявили о блокировке социальной сети TikTok на территории страны. По данным правительства, контент TikTok негативно влияет на социальный климат в стране, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Решение было принято через несколько дней после введения нового правила в Непале, требующего от компаний-владельцев соцсетей создавать подразделения в этой стране. TikTok, которым каждый месяц пользуются миллиард человек по всему миру, ранее уже был запрещен в нескольких странах.

Например, в Индии. Кроме того, Монтана стала первым штатом США, где было запрещено использование TikTok, а британское правительство запретило чиновникам использовать китайскую соцсеть на служебных устройствах.

TikTok оказался под пристальным вниманием властей всего мира из-за опасений, что данные пользователей могут быть переданы правительству Китая. Материнская компания ByteDance ранее опровергала это обвинение, но TikTok не ответил на запрос BBC о комментариях по поводу последнего запрета правительства Непала. Хотя TikTok отстает по популярности от Facebook и Instagram, его рост среди молодежи намного опережает конкурентов.

Точная дата введения в действие запрета на TikTok в Непале пока неизвестна. Однако сообщается, что среди представителей власти есть те, кто настроен против этого решения кабинета министров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2045633-zhitelyam-nepala-zapretili-polzovatsya-tiktok/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.