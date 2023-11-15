Жителям Непала запретили пользоваться TikTok

Власти Непала заявили о блокировке социальной сети TikTok на территории страны. По данным правительства, контент TikTok негативно влияет на социальный климат в стране, передает BBC.

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Решение было принято через несколько дней после введения нового правила в Непале, требующего от компаний-владельцев соцсетей создавать подразделения в этой стране. TikTok, которым каждый месяц пользуются миллиард человек по всему миру, ранее уже был запрещен в нескольких странах.

Например, в Индии. Кроме того, Монтана стала первым штатом США, где было запрещено использование TikTok, а британское правительство запретило чиновникам использовать китайскую соцсеть на служебных устройствах.

TikTok оказался под пристальным вниманием властей всего мира из-за опасений, что данные пользователей могут быть переданы правительству Китая. Материнская компания ByteDance ранее опровергала это обвинение, но TikTok не ответил на запрос BBC о комментариях по поводу последнего запрета правительства Непала. Хотя TikTok отстает по популярности от Facebook и Instagram, его рост среди молодежи намного опережает конкурентов.

Точная дата введения в действие запрета на TikTok в Непале пока неизвестна. Однако сообщается, что среди представителей власти есть те, кто настроен против этого решения кабинета министров.