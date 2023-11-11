Может ли Google потерять позиции самого популярного поисковика в мире, рассказали эксперты

Google продолжает удерживать позиции самой популярной поисковой системы мира, согласно данным последних опросов. Однако в ближайшие годы ситуация может сильно измениться из-за ИИ, передает Quartz.

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По данным трекера веб-аналитики StatCounter, в октябре доля, которую занимает Google на рынке поисковиков, составляла 91,6%. Этот показатель является стабильным с 1997 года, с момента запуска платформы. Однако это почти на 80 базисных пунктов меньше, чем годом ранее. Это относительно небольшое снижение, учитывая, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT от OpenAI был представлен лишь в конце прошлого года. Однако оно о многом говорит.

Рыночная доля Microsoft Bing в октябре составила 3,1%, что также на 48 базисных пунктов меньше, чем в прошлом году. Российская поисковая система Яндекс наращивает долю рынка, удерживая 1,8%. По данным StatCounter, в апреле этого года она обогнала Yahoo и заняла третье место на поисковом рынке.

Согласно данным Sensor Tower, приведенным в заметке аналитика Bank of America (BofA), глобальные загрузки приложений Google по-прежнему имеют тенденцию к росту: в октябре они увеличились на 6% и составили 11,8 млн. При этом загрузки ChatGPT только в этом месяце увеличились на 7% до 17,2 млн по сравнению с предыдущим месяцем.

Все может измениться к концу этого года. Ожидается, что Google представит долгожданную новую модель большого языка (LLM) Gemini. В этот момент станет понятно, насколько ChatGPT способен составить конкуренцию Google в долгосрочной перспективе.