Meta прекратит показ таргетированной рекламы для европейских подростков с 6 ноября

Meta прекратит показ таргетированной рекламы для европейских подростков в соответствии с требованиями Евросоюза, передает The Wall Street Journal.

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Компания представила новый план запуска нескольких вариантов премиальной подписки для европейских пользователей. Согласно этому плану, компания приостановит показ рекламы всем пользователям в возрасте до 18 лет в Европейском Союзе. Пользователям старше 18 лет будет предложен выбор: пользоваться платформой на бесплатной основе, но просматривать рекламу, либо платить ежемесячную абонентскую плату, чтобы использовать Facebook и Instagram без рекламы.

Регистрация для пользователей персональных компьютеров будет стоить 9,99 евро, для пользователей мобильных приложений соцсетей — 12,99 евро. Стоимость этой подписки выше, поскольку Meta включает в нее комиссию, взимаемую Apple и Alphabet.

Представитель Meta сообщил, что в ближайшие недели компания предложит пользователям из Европы воспользоваться сервисами по подписке. Компания прекратит показ рекламы для пользователей младше 18 лет уже 6 ноября. Это важное изменение стратегии Meta на одном из самых развитых рынков.

Ранее регуляторы ЕС потребовали, чтобы Meta запрашивала согласие пользователей на показ таргетированной рекламы.