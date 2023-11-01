Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Meta прекратит показ таргетированной рекламы для европейских подростков с 6 ноября

Опубликовано:

Люди разглядывают логотипы Facebook и Meta
Meta. Иллюстративное фото: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Meta прекратит показ таргетированной рекламы для европейских подростков в соответствии с требованиями Евросоюза, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания представила новый план запуска нескольких вариантов премиальной подписки для европейских пользователей. Согласно этому плану, компания приостановит показ рекламы всем пользователям в возрасте до 18 лет в Европейском Союзе. Пользователям старше 18 лет будет предложен выбор: пользоваться платформой на бесплатной основе, но просматривать рекламу, либо платить ежемесячную абонентскую плату, чтобы использовать Facebook и Instagram без рекламы.

Регистрация для пользователей персональных компьютеров будет стоить 9,99 евро, для пользователей мобильных приложений соцсетей — 12,99 евро. Стоимость этой подписки выше, поскольку Meta включает в нее комиссию, взимаемую Apple и Alphabet.

Представитель Meta сообщил, что в ближайшие недели компания предложит пользователям из Европы воспользоваться сервисами по подписке. Компания прекратит показ рекламы для пользователей младше 18 лет уже 6 ноября. Это важное изменение стратегии Meta на одном из самых развитых рынков.

Ранее регуляторы ЕС потребовали, чтобы Meta запрашивала согласие пользователей на показ таргетированной рекламы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2043317-meta-prekratit-pokaz-targetirovannoy-reklamy-dlya-evropeyskih-podrostkov-s-6-noyabrya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.