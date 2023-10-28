Google улучшил онлайн-карты благодаря искусственному интеллекту

Благодаря искусственному интеллекту Google удалось значительно улучшить приложение Maps, предоставляющее пользователям доступ к интерактивным онлайн-картам, передает CNBC.

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Компания заявила, что искусственный интеллект помог разработчикам улучшить функцию обнаружения зарядных станций для электромобилей. Кроме того, именно благодаря ИИ пользователи Google Maps получат лучшую визуализацию местности, а также будут получать рассылку о мероприятиях, основанную на предыдущих предпочтениях человека.

"ИИ действительно усовершенствовал наши онлайн-карты", — сказал Крис Филлипс, вице-президент и генеральный менеджер географического подразделения Google.

Карты Google помогают людям не просто лучше ориентироваться на местности, но и найти заведения общепита, а также предлагают афишу мероприятий, которые могут заинтересовать пользователя. В компании заявляют, что пользователи часто вбивают в приложении запрос "Чем заняться в…", указывая тот или иной город. Теперь приложение будет давать каждому более персонифицированные и точные рекомендации.

Приложение представит список мероприятий и активностей, удобно разбитый по категориям. Так, например, вбивая в поиск "Чем заняться в Токио", пользователь получит список, разбитый по следующим категориям: "Посмотреть аниме на большом экране", "Понаблюдать за природой", "Сходить на выставку".