Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Google улучшил онлайн-карты благодаря искусственному интеллекту

Опубликовано:

Телефон с приложением Google Maps в машине
Google Maps. Иллюстративное фото: pexels.com

Благодаря искусственному интеллекту Google удалось значительно улучшить приложение Maps, предоставляющее пользователям доступ к интерактивным онлайн-картам, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания заявила, что искусственный интеллект помог разработчикам улучшить функцию обнаружения зарядных станций для электромобилей. Кроме того, именно благодаря ИИ пользователи Google Maps получат лучшую визуализацию местности, а также будут получать рассылку о мероприятиях, основанную на предыдущих предпочтениях человека.

"ИИ действительно усовершенствовал наши онлайн-карты", — сказал Крис Филлипс, вице-президент и генеральный менеджер географического подразделения Google.

Карты Google помогают людям не просто лучше ориентироваться на местности, но и найти заведения общепита, а также предлагают афишу мероприятий, которые могут заинтересовать пользователя. В компании заявляют, что пользователи часто вбивают в приложении запрос "Чем заняться в…", указывая тот или иной город. Теперь приложение будет давать каждому более персонифицированные и точные рекомендации.

Приложение представит список мероприятий и активностей, удобно разбитый по категориям. Так, например, вбивая в поиск "Чем заняться в Токио", пользователь получит список, разбитый по следующим категориям: "Посмотреть аниме на большом экране", "Понаблюдать за природой", "Сходить на выставку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2042777-google-uluchshil-onlayn-karty-blagodarya-iskusstvennomu-intellektu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.