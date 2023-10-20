Почти миллион удаленных видео за 3 месяца: как TikTok обеспечивает безопасность юзеров

Чтобы поддерживать безопасную и дружелюбную атмосферу на платформе, TikTok использует сочетание инновационных технологий и команд для выявления, проверки и принятия мер относительно контента, который нарушает правила сообщества, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу TikTok.

Правила являются общим кодексом поведения для всех пользователей TikTok и применяются ко всему контенту на платформе. Политики сформированы по тематическим областям, например, безопасность и благополучие молодежи, темы для взрослых, подлинность информации, стандарты приемлемости для ленты рекомендаций и т.д., и в каждом разделе пользователи могут получить дополнительную информацию с определениями, пояснениями и конкретными примерами контента, который разрешен.

Сейчас над безопасностью пользователей в TikTok работают более 40 000 человек по всему миру.

Подход TikTok к модерации контента строится на четырех столпах:

Удаление с платформы контента, нарушающего ее правила. Ограничение по возрасту, чтобы контент для взрослых могли просматривать только взрослые пользователи (18 лет и старше). Поддержание стандартов приемлемости контента для ленты рекомендаций. Предоставление сообществу информации, полезных инструментов и ресурсов.

TikTok регулярно публикует информацию об удаленных видеороликах и учетных записях, чтобы обеспечивать прозрачность и подотчетность своему сообществу. Эта информация раскрывается ежеквартально в отчетах об обеспечении соблюдения правил сообщества, в которых содержится информация об объеме и характере контента, удаленного с платформы.

Согласно последнему отчету об обеспечении соблюдения правил сообщества, во втором квартале 2023 года:

106 476 032 видеоролика были удалены во всем мире по причине нарушения правил сообщества.

были удалены во всем мире по причине нарушения правил сообщества. 96,5% удаленных видео были удалены проактивно. Проактивное удаление означает идентификацию и удаление видео до того, как на него пожаловались.

удаленных видео были удалены Проактивное удаление означает идентификацию и удаление видео до того, как на него пожаловались. 90,8% видеороликов были удалены в течение 24 часов после публикации.

За этот же период времени в Казахстане:

в целом было удалено 950 247 видеороликов по причине нарушения правил сообщества.

по причине нарушения правил сообщества. 96,1% из общего количества удаленных видеороликов были удалены проактивно платформой.

из общего количества удаленных видеороликов были удалены платформой. 88,2% видео в Казахстане были удалены в течение первых 24 часов с момента публикации.

Обеспечение безопасности молодых пользователей

Абсолютным приоритетом TikTok является безопасность сообщества, и особенное внимание уделяется самым юным пользователям.

Прежде всего, TikTok — это платформа исключительно для пользователей в возрасте 13 лет и старше: здесь есть форма регистрации нового пользователя, которая требует указания полной даты рождения.

Кроме того, команда модераторов платформы обучена замечать признаки того, что учетная запись может принадлежать ребенку младше 13 лет. Если команда безопасности посчитает, что аккаунт принадлежит ребенку, то он будет заблокирован.

TikTok стал первой крупной платформой, которая публично раскрыла количество аккаунтов, удаленных по причине того, что их владельцы могут быть младше 13 лет. Так, во втором квартале 2023 года во всем мире было удалено 18 823 040 учетных записей пользователей младше 13 лет.

Также платформа ввела множество ограничений для пользователей младше 18 лет, чтобы гарантировать, что их опыт в TikTok максимально безопасен и соответствует их возрасту. Например:

по умолчанию аккаунты лиц младше 16 лет являются приватными;

видео, опубликованные пользователями младше 16 лет, нельзя скачать;

функционал личных сообщений в TikTok доступен только владельцам зарегистрированных учетных записей в возрасте 16 лет и старше;

прямые трансляции могут вести только пользователи от 18 лет и старше;

только пользователи, которым исполнилось 18 лет, могут покупать, отправлять или получать виртуальные подарки.

Как родители могут помочь подросткам

В то время как TikTok прилагает значительные усилия для обеспечения цифрового благополучия юных пользователей, роль родителей в обеспечении безопасности подростков также важна.

Для начала, TikTok имеет рейтинг 12+ в магазинах приложений, и любой родитель может использовать встроенные инструменты родительского контроля, доступные на смартфоне, чтобы предотвратить загрузку приложений, не соответствующих возрасту пользователя.

TikTok также рекомендует всем родителям подростков использовать специальную функцию родительского контроля "Семейные настройки". Эта функция позволяет родителям настраивать параметры использования TikTok их подростками. Связав свою учетную запись с учетной записью ребенка в возрасте 13 лет и старше и активировав эту функцию, взрослый может:

устанавливать дневные лимиты для использования TikTok и решать, когда подросток не должен получать push-уведомления;

ограничивать доступ подростка к контенту, который может быть неуместным или неподходящим для него, с помощью безопасного режима;

определить, будет ли учетная запись вашего подростка частной или общедоступной;

ограничивать, кто может отправлять сообщения подростку, или полностью отключить функцию обмена сообщениями;

определить, кто может комментировать видео вашего подростка.

Кроме того, функция фильтрации по ключевым словам для "Семейных настроек" предоставляет родителям возможность определить определенные ключевые слова, чтобы подростки не могли смотреть контент, который может им не подходить.

TikTok призывает родителей использовать "Семейные настройки", чтобы помочь подросткам сделать их опыт в приложении максимально позитивным. Важно отметить, что "Семейные настройки" не предоставляют родителям доступ к личным сообщениям или к истории видеороликов, просмотренных подростками, чтобы обеспечивать соблюдение их личных границ.

Цифровое благополучие

Платформа предоставляет пользователям множество инструментов и ресурсов, которые помогают тем лучше понимать и контролировать, сколько времени они тратят на использование TikTok, а также ограничивать контент, который может не подходить для всех аудиторий:

Ежедневное экранное время — это функция, которая позволяет пользователю решать, сколько времени он хочет проводить в TikTok каждый день. Для подростков в возрасте от 13 до 17 лет этот параметр по умолчанию равен 1 часу.

Панель экранного времени — это функция, которая позволяет пользователям видеть, сколько и когда они используют TikTok.

Перерыв — это функция, которая предложит пользователю сделать перерыв после определенного количества времени, проведенного в приложении.

Безопасный режим — это параметр, который ограничивает показ контента, который может не подходить для широкой аудитории.

Отключение уведомлений в приложении поможет сконцентрироваться во время работы или учебы или не нарушать сон и отдых. Этот параметр включен по умолчанию для некоторых пользователей:

для подростков в возрасте от 13 до 15 лет время отключения уведомлений по умолчанию установлено с 21:00 до 8:00;

для подростков в возрасте от 16 до 17 лет время отключения уведомлений по умолчанию установлено с 22:00 до 8:00.

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.