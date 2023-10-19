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Илон Маск внедрил платную регистрацию в X

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Человек держит телефон с логотипом X
Соцсеть X. Иллюстративное фото: Dan Kitwood/Getty Images

Соцсеть X (бывшая Twitter) начала тестировать платную регистрацию новых пользователей. В настоящее время эксперимент проводится среди пользователей из Новой Зеландии и Филиппин, передает The Wall Street Journal.

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Платформа начала тестирование модели подписки под названием Not A Bot для новых пользователей из Новой Зеландии и Филиппин. Пользователям необходимо подтвердить свой номер телефона и заплатить 1 доллар в год за возможность публикации контента.

"Это единственный способ борьбы с ботами, который мы можем использовать, не блокируя реальных пользователей. Это не остановит ботов полностью, но манипулировать платформой будет в 1000 раз сложнее", — сообщил владелец платформы Илон Маск.

Платформа, основанная в 2006 году, с момента своего создания была бесплатной для пользователей. Объявление о введении платной регистрации для новых пользователей вызвало критику у постоянных клиентов. Некоторые выразили обеспокоенность тем, что это требование может помешать обычным пользователям воспользоваться всеми преимуществами Х.

Илон Маск, который приобрел платформу в конце 2022 года и переименовал ее в X, ранее заявил, что введение платной регистрации необходимо для борьбы с фейковыми и спам-аккаунтами.

"Единственная и самая важная причина, по которой мы вводим небольшую оплату за использование системы X, заключается в том, что это единственный способ борьбы с огромной армией ботов", — отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2041500-ilon-mask-vnedril-platnuyu-registratsiyu-v-x/

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