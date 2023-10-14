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WSJ: Жители Южной Кореи разочарованы внедрением 5G в стране

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Плохой интернет. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen/Getty Images

Жители Южной Кореи разочарованы внедрением 5G в стране. Новая скоростная мобильная связь не оправдала ожиданий по развитию технологической отрасли, которые на нее возлагались, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Четыре года назад, в 2019 году, в Южной Корее начали реализовывать самую масштабную в мире инициативу по внедрению 5G. Согласно планам правительства, высокая скорость интернета должна была помочь развитию новых технологий: от беспилотных автомобилей и дополненной реальности до дистанционных хирургических операций.

По состоянию на 2023 год, Южная Корея действительно может похвастаться самыми быстрыми в мире скоростями 5G и высокими темпами внедрения. Средняя скорость загрузки 5G в Южной Корее составляет 896 мегабит в секунду, что примерно в шесть раз превышает среднюю скорость загрузки 4G по стране и более чем вдвое превышает скорость 5G в Объединенных Арабских Эмиратах и США.

Несмотря на эти достижения, жители страны недовольны. Крупнейшие операторы связи обещали, что скорость интернета будет в 20 раз превышать скорость 4G. Но пока что такие скорости могут быть доступны только в локализованных сетях с ограниченным покрытием и не доступны для массового пользователя.

Многие потребители в Южной Корее были разочарованы незначительным улучшением скорости и нестабильностью соединения. С тех пор качество и скорость сети улучшились благодаря таким технологиям, как "автономный 5G", который работает на собственной сетевой инфраструктуре, а не полагается на инфраструктуру 4G.

Тем не менее, рост числа подписчиков на услуги 5G в Южной Корее идет медленнее, чем на 4G, и многие из перспективных услуг, о которых говорили в стране, так и не были реализованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2040871-wsj-zhiteli-yuzhnoy-korei-razocharovany-vnedreniem-5g-v-strane/

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