Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Meta призвали следить за дезинформацией о ситуации на Ближнем Востоке

Опубликовано:

Логотип Meta на экране смартфона с логотипами Facebook и Instagram
Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал главу Meta Марка Цукерберга проявить бдительность в отношении дезинформации, распространяемой о конфликте Израиля и ХАМАС, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Бретон заявил, что власти Евросоюза наблюдают за возросшим количеством дезинформации, которая публикуется на цифровых платформах. В частности, в Instagram и Facebook, материнской компанией которых является Meta. Публикации касаются вооруженного конфликта Израиля и группировки ХАМАС.

В соответствии с недавно принятым Законом ЕС о цифровых услугах, Meta отвечает за мониторинг и удаление незаконного контента, например, за отслеживание публикаций, разжигающих ненависть. Для этого компания также должна подробно описать свои протоколы. Несоблюдение европейских правил в отношении незаконного контента может привести к штрафу в размере 6% от годового дохода компании.

"Я настоятельно призываю вас убедиться, что ваши системы эффективны", — написал Бретон в письме, попросив Цукерберга ответить в течение следующих 24 часов.

Представитель Meta сообщил, что после начала террористических атак ХАМАСа на Израиль компания создала специальный оперативный центр, укомплектованный экспертами, в том числе свободно говорящими на иврите и арабском языке, для внимательного мониторинга и реагирования на эту быстро развивающуюся ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2040697-meta-prizvali-sledit-za-dezinfomatsiey-o-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.