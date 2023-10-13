Meta призвали следить за дезинформацией о ситуации на Ближнем Востоке

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал главу Meta Марка Цукерберга проявить бдительность в отношении дезинформации, распространяемой о конфликте Израиля и ХАМАС, передает CNBC.

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Бретон заявил, что власти Евросоюза наблюдают за возросшим количеством дезинформации, которая публикуется на цифровых платформах. В частности, в Instagram и Facebook, материнской компанией которых является Meta. Публикации касаются вооруженного конфликта Израиля и группировки ХАМАС.

В соответствии с недавно принятым Законом ЕС о цифровых услугах, Meta отвечает за мониторинг и удаление незаконного контента, например, за отслеживание публикаций, разжигающих ненависть. Для этого компания также должна подробно описать свои протоколы. Несоблюдение европейских правил в отношении незаконного контента может привести к штрафу в размере 6% от годового дохода компании.

"Я настоятельно призываю вас убедиться, что ваши системы эффективны", — написал Бретон в письме, попросив Цукерберга ответить в течение следующих 24 часов.

Представитель Meta сообщил, что после начала террористических атак ХАМАСа на Израиль компания создала специальный оперативный центр, укомплектованный экспертами, в том числе свободно говорящими на иврите и арабском языке, для внимательного мониторинга и реагирования на эту быстро развивающуюся ситуацию.