Илон Маск удалил пост с рекомендацией подписаться на новостные аккаунты в X

Илон Маск лично порекомендовал пользователям соцсети X (бывшая Twitter) подписаться на аккаунты, известные публикацией непроверенных данных, для отслеживания ситуации в Израиле. Позже Маск удалил этот пост, передает The Washington Post.

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В минувшие выходные на платформе X было распространено много непроверенной информации, касающейся нападения ХАМАСа на Израиль. Владелец соцсети Илон Маск лично порекомендовал, на какие аккаунты стоит подписаться, указав на два из них. Его пост набрал 11 млн просмотров за три часа и сотни тысяч благодарностей, однако вскоре после этого Маск удалил свою публикацию.

Эксперты связывают это с тем, что оба аккаунта, рекомендованные Маском, в мае 2023 года дискредитировали себя, опубликовав ложную информацию о взрыве возле Белого дома. Тогда фондовый индекс Dow Jones Industrial Average ненадолго упал на 85 пунктов, прежде чем новость о взрыве была опровергнута.

Эмерсон Т. Брукинг, исследователь лаборатории цифровой криминалистики Атлантического совета, заявил, что данные аккаунты регулярно публикуют непроверенные данные, пытаясь увеличить количество платных подписчиков.

Исследователи в области информации заявляют, что новый конфликт стал первой проверкой того, как обновленный X передает точные данные во время серьезного кризиса. По их мнению, платформа плохо прошла первые испытания.

Несмотря на то, что Маск удалил свой пост с рекомендацией подписаться на конкретные аккаунты, он продолжает советовать пользователям не читать официальные СМИ, а опираться на информацию, опубликованную в X.