TikTok отключил сервис онлайн-покупок в Индонезии

TikTok приостановил работу сервиса онлайн-покупок в Индонезии. Компании пришлось пойти на это, чтобы соответствовать новым правилам крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии, передает BBC.

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Индонезия стала первой страной, которая опробовала сервис электронной коммерции приложения в 2021 году и стала одним из крупнейших рынков для TikTok Shop. На прошлой неделе власти Индонезии объявили о введении новых правил, которые заставят TikTok перестать продавать товары внутри своей соцсети для индонезийских пользователей.

Объявляя об этих мерах, министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан заявил, что теперь электронная коммерция не должна быть частью работы социальных сетей. Эти два направления должны быть отделены друг от друга. Он также объявил, что у технологических компаний есть неделя на то, чтобы начать соблюдать новые правила, иначе они рискуют потерять лицензию на деятельность в стране.

"Наш приоритет — соблюдать местные законы и правила. Поэтому мы больше не будем осуществлять деятельность в части электронной коммерции в TikTok Shop Indonesia", — говорится в заявлении TikTok.

Интернет-торговля в Индонезии в последние годы резко выросла. По данным центрального банка страны, объем продаж в Сети увеличится более чем в шесть раз в период с 2018 года до сегодняшних дней.