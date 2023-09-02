Суд в США заблокировал запрет на создание детьми профилей в соцсетях

Дети и смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Федеральный судья США запретил штату Арканзас применять новый закон, согласно которому несовершеннолетним требовалось бы разрешение родителей на создание учетной записи в соцсети, передает Quartz.

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Окружной судья США Тимоти Л. Брукс вынес предварительный судебный запрет, который запросила NetChoice (торговая группа технологической отрасли, в состав которой входят TikTok, Meta и X) в отношении нового закона Арканзаса. Сам закон был подписан губернатором штата из Республиканской партии Сарой Хакаби Сандерс в апреле. Он должен был вступить в силу 1 сентября.

Закон Арканзаса аналогичен первому в стране закону о присутствии детей в соцсетях, подписанному в штате Юта. Там закон должен вступить в силу в марте 2024 года. У представителей отрасли еще есть время его оспорить.

В прошлом году NetChoice также подала иск, оспаривающий закон штата Калифорния, требующий от технологических компаний ставить безопасность детей на первое место, запрещая использовать некоторые функции.

Судья Брукс отметил, что NetChoice, скорее всего, добьется успеха, если захочет оспорить конституционность закона штата Арканзас. Он также поставил под сомнение эффективность подобных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2034875-sud-v-ssha-zablokiroval-zapret-na-sozdanie-detmi-profiley-v-sotssetyah/