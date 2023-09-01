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Компания X будет собирать биометрические данные пользователей

Опубликовано:

Человек держит смартфон с логотипом X
Логотип X. Иллюстративное фото: Piyas Biswas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания X, ранее известная как Twitter, обновила политику конфиденциальности на платформе, включив в нее новый вид пользовательских данных, а именно биометрические данные, передает Bloomberg.

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"На основании вашего согласия мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности и идентификации", — говорится в новой политике конфиденциальности компании.

Компания X не дает четких определений, что именно можно считать биометрическими данными, хотя большинство других компаний использовали этот термин для описания данных, полученных с помощью видеосъемки лица, глаз и отпечатков пальцев человека. Представители компании X не ответили на запросы журналистов.

Социальные сети давно подвергаются критике со стороны пользователей и регулирующих органов за то, что собирают информацию пользователей и используют эти данные для показа клиентам персонализированной рекламы. При этом непонятно, как компания X будет собирать биометрические данные и как будет их использовать.

Илон Маск, купивший Twitter в прошлом году, заявил, что одним из его приоритетов является удаление фейковых учетных записей и стимулирование большего числа пользователей к покупке синей галочки, указывающей на подлинность аккаунта. Стоимость подписки на этот сервис составляет 8 долларов в месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2034658-kompaniya-x-budet-sobirat-biometricheskie-dannye-polzovateley/

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