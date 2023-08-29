Новый закон о конфиденциальности в технологической сфере вступил в силу в ЕС

Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Новая эра для больших технологических компаний наступила в Европейском союзе. 25 августа вступил в силу Закон о защите конфиденциальности, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Свод законов, известный как Закон о цифровых услугах (DSA), возможно, является самым жестким в мире сводом правил в отношении конфиденциальности технологий. Он основан на прошлогоднем Законе о цифровых рынках, который фокусируется на антимонопольном контроле деятельности крупных технологических компаний. Приоритеты DSA другие. Этот закон направлен, прежде всего, на защиту отдельных пользователей и предотвращение распространения вредоносного контента и дезинформации в сети.

"DSA необходим для защиты свободы слова в Сети, а также для защиты граждан и демократической политики стран ЕС от вредоносного контента, распространяемого в социальных сетях", — заявил Тьерри Бретон, европейский комиссар по внутреннему рынку.

Закон требует от технологических платформ четкого разъяснения алгоритма работы сайтов. В частности, процесс модерации контента должен стать более прозрачным. Кроме того, закон запрещает компаниям использовать "серые схемы" и манипулятивные алгоритмы, подталкивающие пользователя к переходу на ту или иную страницу. Также законом запрещается собирать данные о несовершеннолетних пользователях для дальнейшего использования их в рекламных целях.

Первоначальная версия законопроекта запрещала сбор данных абсолютно всех пользователей, но сторонникам технологических компаний среди законодателей удалось смягчить этот пункт. Персонализированная реклама — один из крупнейших источников прибыли таких компаний, как Google и Meta.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2034228-novyy-zakon-o-konfidentsialnosti-v-tehnologicheskoy-sfere-vstupil-v-silu-v-es/