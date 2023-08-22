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СМИ: Экоактивисты отказались от ведения блога в X после прихода Маска

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Chesnot/Getty Images

Экоактивисты массово отказываются от ведения микроблогов на платформе X (бывшая Twitter) после того, как владельцем компании стал Илон Маск. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие частоту упоминания экологических тем на платформе, передает Quartz.

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Авторы статьи, опубликованной в журнале Trends in Evolution and Ecology, заявили, что почти 50% из 380 тысяч пользователей X, которые вели микроблоги, посвященные экологии, в настоящее время неактивны. Они перестали пользоваться платформой после того, как ее владельцем стал Илон Маск. К апрелю 2023 года только 52,5% экоактивистов продолжали вести микроблоги в Twitter.

Исследование проводилось в период с декабря 2022 года по май 2023 года. В целом, более миллиона пользователей больше не заходят на платформу, которая сменила владельца и теперь получила новое название.

Исследование, проведенное Шарлоттой Чанг, профессором биологии и анализа окружающей среды в Калифорнийском колледже Помоны, показало, что активисты покинули X из-за растущего уровня оскорблений и разжигания ненависти. Это прямое следствие того, что Маск изменил правила модерации контента на платформе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2033231-smi-ekoaktivisty-otkazalis-ot-vedeniya-bloga-v-x-posle-prihoda-maska/

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