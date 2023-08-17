СМИ: Компания X снизила скорость перехода на сайты, недружественные Илону Маску

Логотип X. Иллюстративное фото: Piyas Biswas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Компания X, ранее известная как Twitter, снизила скорость, с которой пользователи могут перейти на сайт New York Times, соцсеть Facebook и сайты других организаций, представители которых когда-либо конфликтовали с владельцем X Илоном Маском, передает

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Согласно данным эксперимента, проведенного The Washington Post, пользователи X, которые хотели перейти по ссылке недружественного для Илона Маска сайта, вынуждены были ждать загрузку страницы около пяти секунд. В список этих сайтов входят конкурирующие соцсети Facebook, Instagram, Bluesky и Substack, а также некоторые СМИ, с которыми у Маска был конфликт.

Анализ, проведенный журналистами Post, показал, что ссылки на другие сайты загружались мгновенно. Это касается сайтов The Washington Post, Fox News, а также видеосервиса YouTube и соцсети Mastodon.

Илон Маск, который называл себя "абсолютистом свободы слова", не ответил на запрос журналистов о комментарии. Компании, к которым также обратились журналисты, заявили, что изучают этот вопрос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2032660-smi-kompaniya-x-snizila-skorost-perehoda-na-sayty-nedruzhestvennye-ilonu-masku/