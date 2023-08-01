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Отток пользователей из Threads зафиксировали в Meta

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Человек держит смартфон с логотипом Threads на фоне логотипа Meta
Threads. Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

В Meta признали, что более половины пользователей Threads уже перестали использовать приложение. Глава компании Марк Цукерберг уверен, что с введением новых функций пользователи вновь вернутся в приложение, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Всего через несколько недель после того, как новая социальная сеть от Meta Threads привлекла рекордные 100 млн подписчиков, сервис потерял больше половины постоянных пользователей.

Как стало известно журналистам, Цукерберг поделился подробностями резкого снижения числа активных пользователей во время телефонного разговора с сотрудниками Meta, назвав регресс нормальным и пообещав добавить больше функций, чтобы поддерживать вовлеченность пользователей. Представитель Meta отказался официально комментировать данный факт.

В квартальном отчете о прибылях и убытках Meta, опубликованном ранее, Цукерберг сказал, что он с оптимизмом смотрит на траекторию развития платформы и отметил, что Meta в настоящее время сосредоточена на улучшении Threads.

Крис Кокс, директор по продуктам Meta, сказал сотрудникам, что команда Threads работает над технологиями удержания, которые помогут пользователям выработать привычку проверять приложение. Так, например, Threads могут напрямую интегрировать в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2030671-ottok-polzovateley-iz-threads-zafiksirovali-v-meta/

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