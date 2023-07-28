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Количество пользователей Facebook впервые достигло 3 млрд

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Логотип Facebook на экране смартфона
Логотип Facebook. Иллюстративное фото: Chesnot / Getty Images

Количество пользователей Facebook впервые превысило рекордную отметку в 3 млрд пользователей. Это произошло на фоне того, что материнская компания Meta достигла положительных финансовых результатов за второй квартал 2023 года, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В течение последних месяцев Meta акцентировала свое внимание на развитии технологии искусственного интеллекта, а также на запуске нового приложения Threads, которое является функциональной копией Twitter. Однако 3 млрд пользователей — это знаковое достижение для социальной сети, создание которой положило начало одной из самых крупных мировых технологических компаний.

В последние годы соцсеть демонстрировала медленный рост числа новых пользователей. Однако во втором квартале 2023 года пользовательская база Facebook выросла на 3% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Общий прирост пользователей в других сервисах Meta (Instagram, WhatsApp и Messenger) составил 6% в годовом исчислении, достигнув отметки в 3,88 млрд пользователей. Таким образом, приложениями Meta пользуется половина населения мира.

Рост выручки Meta составил 11%. Большая часть доходов пришлась на рекламу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2030277-kolichestvo-polzovateley-facebook-vpervye-dostiglo-3-mlrd/

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