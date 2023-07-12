"Убийца Twitter": Threads привлекла 100 млн пользователей за пять дней

Threads. Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Threads, новая социальная сеть от Meta, которую многие называют аналогом Twitter, стала самой быстрорастущей платформой в мире. За пять дней здесь зарегистрировалось 100 млн пользователей. Об этом заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг, передает Quartz.

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В последние годы появилось несколько социальных сетей, которые должны были составить конкуренцию Twitter, поскольку все они были ориентированы на короткие текстовые сообщения. Проекты Mastodon и Post завоевали популярность у узкого круга пользователей, но не смогли добиться массовости, в то время как Threads от Meta бьет рекорды посещаемости. В настоящее время разработчики ограничивают возможное количество пользователей до двух миллиардов. Это те люди, у которых есть учетная запись в Instagram.

Threads даже удалось побить рекорд, установленный ChatGPT. Чат-боту с искусственным интеллектом понадобилось два месяца, чтобы охватить 100 млн пользователей по всему миру. Новая социальная сеть от Meta сделала это за пять дней. Предыдущий рекорд принадлежал TikTok, которому удалось набрать 100 млн пользователей менее чем за два года.

После запуска Threads генеральный директор Twitter Илон Маск пригрозил, что подаст в суд на Meta за то, что в создании новой социальной сети принимали участие бывшие сотрудники Twitter. По словам Маска, с их помощью Meta нарушила права интеллектуальной собственности и использовала разработки Twitter для создания своей социальной сети. Адвокат Маска направил Цукербергу письмо, в котором заявил, что Meta занимается систематическим, преднамеренным и незаконным присвоением коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности.

При этом пользователи всерьез утверждают, что Threads потенциально может стать "убийцей Twitter". Новой платформе удалось привлечь треть пользовательской базы Twitter менее чем за неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2028172-ubiytsa-twitter-threads-privlekla-100-mln-polzovateley-za-pyat-dney/