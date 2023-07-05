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Meta запустит свой аналог Twitter уже на этой неделе

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Человек держит телефон с логотипом Twitter на фоне Meta
Meta и Twitter. Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Meta запустит свое новое приложение, являющееся аналогом Twitter, уже на этой неделе. Запуск запланирован на четверг, 6 июля. Приложение под предварительным названием Threads доступно для предзаказа в App Store, передает BBC.

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На скриншотах, которые пользователи могут увидеть уже сейчас, изображена панель инструментов приложения Threads, которая действительно очень напоминает Twitter. Кроме того, в Meta позиционируют новый сервис как текстовое приложение для общения. Авторизоваться в нем можно будет через свой аккаунт в Instagram. Этот шаг может стать последней точкой в нарастающем соперничестве между Марком Цукербергом и Илоном Маском.

Одновременно с этим в Twitter объявили, что пользовательская панель TweetDeck станет платной уже через 30 дней. Таким образом, компания пытается побудить как можно больше пользователей присоединиться к платной версии приложения с помощью подписки Twitter Blue. На прошлой неделе соцсеть ограничила количество твитов, которые может видеть пользователь.

Meta собирается сделать свое приложение полностью бесплатным. Как сообщается в описании в App Store, Threads — это место, где люди могут собраться вместе, чтобы обсудить абсолютно все: от тем, которые волнуют их сегодня, до трендов, которые будут актуальны завтра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2027482-meta-zapustit-svoy-analog-twitter-uzhe-na-etoy-nedele/

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