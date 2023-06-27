Meta ограничит доступ к новостям для пользователей из Канады

Meta. Иллюстративное фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Meta ограничит доступ пользователей из Канады к новостям в Facebook и Instagram после того, как канадский парламент принял спорный законопроект об онлайн-новостях, обязывающий платформы платить издательствам за публикацию новостей, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Закон Канады об онлайн-новостях, одобренный сенатом, устанавливает правила, требующие от таких платформ как Meta и Google вести переговоры о коммерческих сделках и платить новостным организациям за их контент. В Meta назвали закон "фундаментально ошибочным законодательством, которое игнорирует реалии работы платформ". Было объявлено, что доступ к новостям в Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде будет прекращен до того, как законопроект вступит в силу.

"Нас обязывают платить за контент, который мы не публикуем сами и который не является основной причиной использования наших платформ подавляющим числом пользователей. Данная законодательная база не является работоспособной", — заявил представитель Meta.

Google назвал законопроект неработоспособным в его нынешнем виде и заявил, что стремится работать с правительством, чтобы найти пути решения проблемы.

Правительство Канады заявило, что законопроект об онлайн-новостях необходим для повышения справедливости на канадском рынке цифровых новостей. По мнению законодателей, он позволит конкурирующим новостным сайтам получать справедливую компенсацию за ссылки, размещенные на платформах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2026386-meta-ogranichit-dostup-k-novostyam-dlya-polzovateley-iz-kanady/