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Meta разрабатывает приложение, которое может стать конкурентом Twitter

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Водитель держит смартфон в руке.
Смартфон. Иллюстративное фото: Chainarong Prasertthai/Getty Images

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, планирует запустить новое приложение, которое в перспективе может стать конкурентом Twitter. Компания собирается создать социальную сеть, которая будет ориентирована исключительно на короткие текстовые сообщения, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сообщается, что новое приложение будет интегрировано с Instagram, поэтому пользователи смогут использовать свою учетную запись в этой социальной сети, чтобы подписаться на тех же самых людей в новом сервисе. Кроме того, с помощью нового текстового приложения Meta планирует забрать часть аудитории, которая ушла из Twitter в такие приложения, как Mastodon. Подобно Mastodon новый сервис от Meta будет децентрализованным.

Представитель Meta подтвердил BBC, что платформа находится в разработке.

"Мы изучаем возможности создания автономной децентрализованной социальной сети для обмена текстовыми сообщениями. Нам кажется, что сейчас есть необходимость в создании отдельного пространства, где создатели контента и общественные деятели смогут делиться своими новостями и мнением относительно происходящего в мире", — заявили в Meta.

Директор по продуктам Meta Крис Кокс заявил, что разработка идет полным ходом, но точной даты выпуска приложения не назвал. Некоторые предполагают, что презентация и запуск могут состояться уже в конце июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2024379-meta-razrabatyvaet-prilozhenie-kotoroe-mozhet-stat-konkurentom-twitter/

Автор: Дилара Аронова
Meta разрабатывает приложение, которое может стать конкурентом Twitter

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